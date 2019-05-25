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Проект «Городская экология» успешно продолжается - ФОТО

Сегодня в 11:43 ~ 2 минуты на чтение 288
Проект «Городская экология» успешно продолжается - ФОТО

24 мая в рамках проекта «Городская экология» Общественного объединения IDEA в зеленую зону на территории кампуса Университета АДА были выпущены белки. Проект «Городская экология» направлен на защиту и возвращение широко распространенных в прошлом видов фауны, присущих городской среде.

На территорию кампуса, где созданы благоприятные условия обитания для белок, выпущены 25 животных этого вида.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Другая цель того, что белки выпущены именно на эту территорию, заключается в том, чтобы они естественным путем переходили и размножались на территории нового Зоологического парка и Парка Деде Горгуд, где много сосновых деревьев.

Как известно, наряду с многосторонними усилиями по сохранению дикой природы, по инициативе Лейлы Алиевой предпринимаются широкие меры в области охраны видов, относящихся к городской среде. Так, создан Центр заботы о животных IDEA, деятельность которого направлена на защиту бездомных животных, в городе установлены специальные домики для кошек, развешиваются птичьи гнезда IDEA и др. Проект «Городская экология» предусматривает обогащение общественных мест Баку и его пригородов видами животных и птиц, способных к обитанию и размножению в городской среде, а также осуществление последовательных мер по сохранению этих видов. Главная цель этих усилий заключается в создании гармонии, более тесных и здоровых связей между горожанами и окружающей средой.

В прошлом на территории города Баку обитало большое количество белок и попугаев, которые свободно существовали среди людей в парках, зеленых зонах и в других местах. Однако из-за проблем, возникших в конце прошлого века, популяция этих видов резко сократилась. Благодаря работе по широкому озеленению и благоустройству, проводимой в стране в последние годы, в частности, сокращению случаев незаконной вырубки деревьев и посадке огромного количества новых деревьев в результате усилий Общественного объединения IDEA, созданы благоприятные условия для возвращения многих видов фауны. Белки, выпущенные в рамках проекта на территорию кампуса, будут переходить и размножаться в Парка Деде Горгуд и новом Зоологическом парке, где много сосновых деревьев.

Общественное объединение IDEA призывает всех к поддержке процесса восстановления популяции видов фауны, способных к обитанию в городской среде, заботливому отношению к животным, чуткости к ним в период адаптации на новом месте обитания.

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