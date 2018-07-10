При предотвращеннии беспорядков погибли замначальники ГУП города Гянджа и Низаминского РУП

10 июля около 20 часов группа радикальной религиозной направленности в составе 150-200 человек, собравшись на площади перед административным зданием Исполнительной власти города Гянджа, пыталась грубо нарушить порядок.

Как сообщает 1news.az, совместное сообщение об этом распространили Генеральная прокуратура республики, Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности.

В сообщении говорится: «Проигнорировав предупреждение сотрудников полиции, выполнявших служебный долг, участники противоправных действий оказали стражам порядка сопротивление с применение принесенных с собой тупых и режуще-колющих предметов.

В результате принятых сотрудниками полиции решительных мер их противоправные деяния были пресечены, 40 человек задержаны и доставлены в Главное управление полиции города Гянджа, остальные скрылись и покинули территорию.

Благодаря принятым оперативным мерам спустя примерно 30 минут порядок в центре города был полностью восстановлен.

С сожалением отмечаем, что при предотвращении незаконных действий два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции города Гянджа, полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Управления полиции Низаминского района, полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов, выполнявшие служебный долг, стали шехидами в результате ударов, нанесенных радикальными элементами колюще-режущими предметами.

По факту в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4 и 315.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В целях выявления и привлечения к ответственности всех участников и организаторов преступления проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

О ходе проделанной работы общественность будет дополнительно проинформирована».

1news.az