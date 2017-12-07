Президент ПА ОБСЕ: «Интенсивный характер боев в Нагорном Карабахе вызывает серьезную обеспокоенность»

«Как президент ПА ОБСЕ выражаю серьезную обеспокоенность в связи со всеми конфликтами на пространстве ОБСЕ. Я сам тоже являюсь представителем страдающей от конфликта страны».

Об этом во время выступления на заседании глав МИД ОБСЕ в Вене сказал президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели, передает АПА.

Он сказал, что интенсификация боев в Нагорном Карабахе, рост числа столкновений также вызывают серьезную обеспокоенность.

7 декабря в австрийской столице проходит 24-я встреча глав МИД стран ОБСЕ.

Встреча проходит под председательством министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.

Совет министров ОБСЕ (или СМИД ОБСЕ) представляет собой формат встречи министров иностранных дел всех 57 стран-членов Организации для обсуждения проведенной за год работы и обмена мнениями по наиболее острым вопросам в сфере безопасности.

А.А.