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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с терактом в Иране

Сегодня в 18:26 ~ 1 минута на чтение 355
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с терактом в Иране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с произошедшим в этой стране терактом.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в послании говорится:

«Уважаемый господин президент,

Известие о гибели и ранении людей в результате теракта в вашей стране нас крайне огорчило.

Это ужасное событие вызвало наше негодование, мы осуждаем террор и считаем важным решительную борьбу против всех его проявлений и форм.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему иранскому народу, желаю раненым и пострадавшим выздоровления».

Талыб Бархудаев, Г.Р.

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