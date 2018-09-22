Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с терактом в Иране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с произошедшим в этой стране терактом.
Как сообщает официальный сайт Президента АР, в послании говорится:
«Уважаемый господин президент,
Известие о гибели и ранении людей в результате теракта в вашей стране нас крайне огорчило.
Это ужасное событие вызвало наше негодование, мы осуждаем террор и считаем важным решительную борьбу против всех его проявлений и форм.
В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему иранскому народу, желаю раненым и пострадавшим выздоровления».
Талыб Бархудаев, Г.Р.