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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования генсеку Коммунистической партии Вьетнама

Сегодня в 16:27 ~ 1 минута на чтение 116
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования генсеку Коммунистической партии Вьетнама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама Нгуену Фу Чонгу.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в тексте соболезнования говорится:

«Уважаемый господин генеральный секретарь,

Крайне огорчен известием о кончине Президента Социалистической Республики Вьетнам, видного государственного деятеля Чан Дай Куанга.

Чан Дай Куанг внес важный вклад в развитие азербайджано-вьетнамских отношений, еще большее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье и близким покойного, всему народу Вьетнама».

President.az

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