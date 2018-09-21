Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования генсеку Коммунистической партии Вьетнама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама Нгуену Фу Чонгу.
Как сообщает официальный сайт Президента АР, в тексте соболезнования говорится:
«Уважаемый господин генеральный секретарь,
Крайне огорчен известием о кончине Президента Социалистической Республики Вьетнам, видного государственного деятеля Чан Дай Куанга.
Чан Дай Куанг внес важный вклад в развитие азербайджано-вьетнамских отношений, еще большее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.
В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье и близким покойного, всему народу Вьетнама».
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