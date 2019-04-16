Президент Ильхам Алиев выделил средства на развитие азербайджанских театров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о продолжении мер по развитию азербайджанских театров.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В Распоряжении говорится, что в целях продолжения мер по сохранению азербайджанских театральных традиций и развитию в соответствии с требованиями времени из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда Президента Азербайджана Министерству культуры выделяются 1,2 миллиона манатов, в том числе по 100 тысяч манатов Азербайджанскому государственному театру Yuğ, Азербайджанскому государственному театру пантомимы, Иреванскому государственному азербайджанскому драматическому театру имени Джафара Джаббарлы, Шекинскому государственному драматическому театру, Агдамскому государственному драматическому театру, Физулинскому государственному драматическому театру, Газахскому государственному драматическому театру, Гусарскому государственному лезгинскому драматическому театру, Государственному грузинскому драматическому театру Гахского района, Гянджинскому государственному кукольному театру, Гахскому государственному кукольному театру и Сальянскому государственному кукольному театру.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем Распоряжении.