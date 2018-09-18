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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Масаллинского промышленного квартала - ФОТО

Сегодня в 13:03 ~ 1 минута на чтение 247
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Масаллинского промышленного квартала - ФОТО

18 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Масаллинского промышленного квартала.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о проделанных в Промышленном квартале работах, а также о других промышленных кварталах.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую  открытие Масаллинского промышленного квартала. 

Глава государства ознакомился с производственными корпусами Масаллинского промышленного квартала и действующими здесь предприятиями.

Затем глава государства встретился с представителями общественности Масаллинского района.

В заключение было сделано фото на память.

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