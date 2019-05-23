Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан - ФОТО

23 мая председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в своей резиденции дал ифтар по случаю священного месяца Рамазан.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в церемонии ифтара принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Церемония ифтара началась с чтения аятов из священного Корана и молитвы Рамазана.
Выступивший на церемонии шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и гостям за принятие приглашения на ифтар по случаю благословенного месяца Рамазан, являющегося вершиной одиннадцати месяцев, когда был ниспослан священный Коран.
На церемонии выступили архиепископ Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской православной церкви Александр, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, епископ Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете.
Глава государства выступил на церемонии с речью.
Затем был дан ифтар.
1news.az