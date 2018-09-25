Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Специального олимпийского комитета - ФОТО

25 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, во главе с председателем Специального олимпийского комитета Тимоти Шривером, в которую вошли всемирно известные спортсмены Барт Коннер, Надя Комэнеч и Владимир Грибич.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства высказал удовлетворение организацией в Азербайджане XX Глобального форума молодых лидеров Специального олимпийского движения, выразил надежду на то, что это мероприятие создаст хорошую возможность для непосредственного ознакомления гостей с нашей страной.

Члены делегации подчеркнули, что идущие в нашей стране процессы развития произвели на них глубокое впечатление и передали свои поздравления. Рассказав о том, что Специальное олимпийское движение имеет 50-летнюю историю и охватывает 172 страны мира, Тимоти Шривер выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную в организации посвященного 50-летию Специального олимпийского движения Форума в Баку. Он высоко оценил то, что Азербайджан принимает представительные международные соревнования, в том числе Формулу 1 и проходящий в настоящее время в Баку чемпионат мира по дзюдо, а также другие важные соревнования.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение вкладом, внесенным нашей страной в Специальное олимпийское движение и XX Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения, передал поздравления по случаю 50-летия Специального олимпийского движения и достигнутых успехов. Глава государства отметил значение поддержки, оказываемой этим движением, охватившим весь мир и объединяющим около 5 миллионов человек, в дело интеграции в общество инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями и подчеркнул, что в Азербайджане в этом направлении осуществляются важные мероприятия, в том числе ряд социальных программ.

В заключение было сделано фото на память.

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