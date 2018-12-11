Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством командующего Пограничными войсками Ирана

11 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством командующего Пограничными войсками Исламской Республики Иран Гасима Резаи.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства отметил, что двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран успешно развиваются в различных сферах, в том числе в области сотрудничества, связанного с охраной границ.

Подчеркнув, что между двумя странами осуществляются взаимные поездки граждан, бизнесменов, перевозка грузов, Президент Ильхам Алиев оценил ирано-азербайджанскую границу как границу дружбы.

Отметив значение встречи руководителей погранслужб наших стран, глава государства сказал, что сотрудничество служб Пограничных войск занимает важное место в развитии ирано-азербайджанских связей. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит в нашу страну командующего Пограничными войсками Исламской Республики Иран Гасима Резаи послужит делу дальнейшего расширения сотрудничества.

Командующий Пограничными войсками Исламской Республики Иран Гасим Резаи, выразив теплые чувства, связанные с нашей страной, пожелал Президенту Ильхаму Алиеву успехов в его неутомимой деятельности. Он сказал, что рад вновь встретиться с Президентом Азербайджанской Республики, услышать рекомендации и глубоко содержательные мысли главы нашего государства о развитии связей между двумя странами, отметил, что визиты в Баку вызывают у них приятные воспоминания.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.