Президент Ильхам Алиев поздравил наследного принца Саудовской Аравии с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление наследному принцу Саудовской Аравии, заместителю премьер-министра, министру обороны Mухаммеду бин Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду по случаю национального праздника.
Как сообщает официальный сайт главы Азербайджана, в поздравлении говорится:
«Ваше высочество,
Сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Вашей страны – Дня провозглашения Королевства, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему братскому народу – постоянного мира и благосостояния».
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