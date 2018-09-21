Президент Ильхам Алиев поздравил наследного принца Саудовской Аравии с национальным праздником

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление наследному принцу Саудовской Аравии, заместителю премьер-министра, министру обороны Mухаммеду бин Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду по случаю национального праздника.

Как сообщает официальный сайт главы Азербайджана, в поздравлении говорится:

«Ваше высочество,

Сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Вашей страны – Дня провозглашения Королевства, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему братскому народу – постоянного мира и благосостояния».

President.az