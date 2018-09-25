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Президент Ильхам Алиев ознакомился с Азербайджанской международной оборонной выставкой ADEX 2018

Сегодня в 16:19 ~ 1 минута на чтение 925
Президент Ильхам Алиев ознакомился с Азербайджанской международной оборонной выставкой ADEX 2018

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября ознакомился с открывшейся в Баку 3-й Азербайджанской международной оборонной выставкой ADEX 2018.

Как сообщает 1news.az, министр обороны Азербайджана  Закир Гасанов и заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев проинформировали главу государства о выставке и представленных на ней образцах вооружений, боеприпасов и военной техники.

Было отмечено, что в работе выставки приняли участие 224 компании из 29 стран мира. Ряд участников расширили площадь своих национальных экспозиций. Наиболее большим числом представленных компаний отличаются Турция (41 компания), Россия (25), Израиль (14) и Беларусь (10 компаний). Новыми участниками выставки стали Эстония, Индия и Казахстан.

Министерство оборонной промышленности АР, а также АNAMA являются активными участниками  выставки.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с павильонами выставки.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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