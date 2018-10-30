Президент Грузии призвала армян Ахалкалаки учить грузинский

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на День родного языка посетила город Ахалкалаки на юге страны, населенный преимущественно этническими армянами.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ, в ходе визита в Джавахк президент Грузии призвала местное армянское население овладеть государственным языком – грузинским.

На встрече с местным населением президент говорила о важности полноценного знания государственного языка. Зурабишвили отметила, что знание грузинского позволит им активно участвовать в общественной жизни и принятии государственных решений. Как известно, в Ахалкалаки, где армяне составляют 85% населения, многие владеют государственным языком только на бытовом уровне, а некоторые и вовсе не знают грузинского, пишут грузинские СМИ.

Президент пообещала, что «не пожалеет сил для того, чтобы грузинский язык стал еще более доступным». Она считает, что в Ахалкалаки для этого необходимо открыть детский сад, учебно-воспитательный процесс в котором будет осуществляться на государственном языке.

А.С., Э.Т.