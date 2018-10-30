1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Грузии призвала армян Ахалкалаки учить грузинский

Сегодня в 10:08 ~ 1 минута на чтение 687
Президент Грузии призвала армян Ахалкалаки учить грузинский

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на День родного языка посетила город Ахалкалаки на юге страны, населенный преимущественно этническими армянами.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ, в ходе визита в Джавахк президент Грузии призвала местное армянское население овладеть государственным языком – грузинским.

На встрече с местным населением президент говорила о важности полноценного знания государственного языка. Зурабишвили отметила, что знание грузинского позволит им активно участвовать в общественной жизни и принятии государственных решений. Как известно, в Ахалкалаки, где армяне составляют 85% населения, многие владеют государственным языком только на бытовом уровне, а некоторые и вовсе не знают грузинского, пишут грузинские СМИ.

Президент пообещала, что «не пожалеет сил для того, чтобы грузинский язык стал еще более доступным». Она считает, что в Ахалкалаки для этого необходимо открыть детский сад, учебно-воспитательный процесс в котором будет осуществляться на государственном языке.

А.С., Э.Т.

Telegram WhatsApp

687

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net