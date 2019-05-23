1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Египта поздравил Президента Азербайджана

23 Мая, 2019 в 23:55 ~ 1 минута на чтение 166
Президент Египта поздравил Президента Азербайджана

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей дружественной нам страны – Дня Республики. От всей души желаю продолжения Ваших успехов в претворении в жизнь надежд и чаяний Вашего народа.

Пользуясь случаем, хочу выразить надежду на развитие нашего взаимного сотрудничества во всех сферах в интересах наших дружественных народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному азербайджанскому народу – благополучия и прогресса».

1news.az

Telegram WhatsApp

166

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net