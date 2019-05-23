Президент Египта поздравил Президента Азербайджана

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей дружественной нам страны – Дня Республики. От всей души желаю продолжения Ваших успехов в претворении в жизнь надежд и чаяний Вашего народа.

Пользуясь случаем, хочу выразить надежду на развитие нашего взаимного сотрудничества во всех сферах в интересах наших дружественных народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному азербайджанскому народу – благополучия и прогресса».

1news.az