Президент Азербайджана поздравил президента Финляндии

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Финляндии Саули Нийнисте с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Финляндской Республики – Днем независимости.

B столь знаменательный день передаю Вам и дружественному народу Финляндии свои наилучшиe пожелания».

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