Президент Азербайджана поздравил президента Чили

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Чили Себастьяна Пиньеру с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Чили – Днем независимости.

B столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, а Вашему дружественному народу желаю постоянного мира и прогресса».

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