Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии по случаю национального праздника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда по случаю национального праздника.
Как сообщает официальный сайт главы Азербайджана, в поздравлении говорится:
«Ваше величество,
Мой дорогой Брат,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Саудовской Аравии – Дня провозглашения Королевства.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Саудовской Аравии – постоянного мира и благосостояния».
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