Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии по случаю национального праздника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда по случаю национального праздника.

Как сообщает официальный сайт главы Азербайджана, в поздравлении говорится:

«Ваше величество,

Мой дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Саудовской Аравии – Дня провозглашения Королевства.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Саудовской Аравии – постоянного мира и благосостояния».

President.az