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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай - ФОТО

Сегодня в 09:15 меньше минуты на чтение 312
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай - ФОТО

24 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики прибыл с рабочим визитом в эту страну для участия во Втором международном форуме «Один пояс, один путь».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Пекинском международном аэропорту в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встречали заместитель министра иностранных дел Китая Цзан Ханьхуэй и другие официальные лица.

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