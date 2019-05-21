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Президент AZAL и посол Египта в Азербайджане обсудили открытие новых рейсов

Сегодня в 13:49 ~ 1 минута на чтение 586
Президент AZAL и посол Египта в Азербайджане обсудили открытие новых рейсов

Президент «Азербайджанских Авиалиний» Джахангир Аскеров встретился в Баку с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в Азербайджане Аделем Ибрагимом Ахмедом Ибрагимом.

Как сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с дальнейшим сотрудничеством в сфере гражданской авиации между Азербайджаном и Египтом.

Джахангир Аскеров отметил увеличение пассажиропотока в международных аэропортах страны. За первые четыре месяца 2019 года аэропорты Азербайджана обслужили почти 1,5 млн пассажиров.

По его словам, продолжается активная работа по привлечению новых иностранных авиакомпаний и открытию новых рейсов. Так, продолжаются переговоры по открытию с 8 июня чартерного рейса по маршруту Баку-Каир-Баку, который планируется выполнять каждую субботу на самолетах Embraer-190.

Также переговоры ведутся с казахстанской авиакомпанией SCAT Airlines, получившей от Азербайджана пятую степень свободы. Ожидается, что авиакомпания будет выполнять с 18 июля еженедельные рейсы по маршруту Нур-Султан – Баку – Шарм-эль-Шейх. Полеты будут совершаться по четвергам на самолетах Boeing 757.

По словам Аделя Ибрагима Ахмеда Ибрагима, проведенные в Баку переговоры послужат импульсом для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами.

Открытие новых рейсов станет  дополнительным стимулом для развития туризма и деловых отношений между двумя странами, отметил дипломат.

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