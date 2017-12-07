Премьер Израиля поблагодарил Трампа за «отважное и справедливое решение»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за "отважное и справедливое" решение признать Иерусалим столицей еврейского государства и начать подготовку к переносу туда американского посольства.

"Мы глубоко признательны президенту за его отважное и справедливое решение признать Иерусалим столицей Израиля и подготовить к переносу сюда посольства Соединенных Штатов", — сказал глава правительства в видеообращении.

Решение президента он назвал "важным шагом к миру"."Невозможен мир, который бы не включал Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль", — сказал Нетаньяху.

"Я призываю все страны, которые стремятся к миру, присоединиться к Соединенным Штатам в признании Иерусалима столицей Израиля и перенести сюда свои посольства", — добавил глава правительства.

Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

РИА Новости