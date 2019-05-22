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Представители Аппарата омбудсмена посетили воинскую часть в прифронтовой зоне - ФОТО

Сегодня в 14:13 ~ 1 минута на чтение 308
Представители Аппарата омбудсмена посетили воинскую часть в прифронтовой зоне - ФОТО

Согласно плану совместных действий Министерства обороны и омбудсмена в связи с изучением состояния защиты прав человека в воинской части прошла встреча с личным составом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, директор сектора защиты прав военнослужащих Аппарата омбудсмена Фазаил Гасанов и сотрудние Аппарата омбудсмена Эльмин Джафаров прочитали лекции на тему прав человека, в том числе на тему защиты прав военнослужащих, а также ответили на вопросы военнослужащих.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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