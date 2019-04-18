Предприниматели вывезли свои товары из Diqlas

Завершился процесс вывоза товаров предпринимателей, понесших убытки в результате пожара в торговом центре Diqlas в Баку.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства экономики АР, из торгового центра вывезены товары 345 предпринимателей.

С участием сотрудников министерств экономики, финансов, налогов, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Генеральной прокуратуры, Государственного таможенного комитета и Исполнительной власти Низаминского района, а также пострадавших предпринимателей был составлен соответствующий акт. Товары, пришедшие в непригодное состояние, были перевезены на специально выделенный для этого склад в Сураханском районе Баку отдельным транспортом, выделенным предпринимателями.

Кроме того, продолжается процесс приема документов от пострадавших предпринимателей и оказания им финансовой помощи. До настоящего времени было принято 373 заявления в связи с материальной помощью и, согласно принятому Рабочей группой решению, на счета 302 пострадавших предпринимателей перечислен один миллион 836 тысяч манатов.

Выплата компенсаций проводится Kapital Bank и TuranBank. Средства выдаются посредством банковских карт, и банки не получают никакой платы за услуги.

Тем временем список торговых объектов, в которых пострадавшие бизнесмены могут арендовать площадь без ее оплаты в течение пяти месяцев, расширился. В частности, торговый центр Aqromall также выступил с инициативой поддержать погорельцев и предложил им места в центре площадью 15 тыс. кв.м. Таким образом, в настоящее время предпринимателям, пострадавшим в результате пожара, предложено арендовать объекты в девяти торговых центрах общей площадью 45 тыс. кв.м.

Процесс оказания материальной помощи предпринимателям и размещения их в торговых центрах продолжается.

Напомним, что 26 марта в торговом центре Diqlas, расположенном в Низаминском районе Баку, произошел сильный пожар, практически полностью уничтоживший здание и товары предпринимателей, арендовавших в нем помещения.

По поручению Президента Ильхама Алиева гражданам, пострадавшим от пожара, предоставлена государственная помощь.

В настоящее время продолжаются необходимые и неотложные мероприятия по установлению причин пожара. По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225 («Нарушение правил пожарной безопасности») и 308.2 «(Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), проводятся мероприятия по привлечению к ответственности виновных.

Тимур Рзаев

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