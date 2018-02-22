1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Повышена сумма спецстипендий для молодых талантов Азербайджана

22 Февраля, 2018 в 22:38 ~ 1 минута на чтение 726
Повышена сумма спецстипендий для молодых талантов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении суммы специальной стипендии для молодых талантов и внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана «Об учреждении специальных стипендий для молодых талантов» от 13 сентября 1997 года номер 662.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях повышения государственной заботы о молодых талантах постановляю:

1.С 1 марта 2018 года повысить сумму специальной ежемесячной стипендии для молодых талантов, имена которых занесены в «Золотую книгу» молодых талантов Азербайджана, и установить ее в размере 400 (четыреста) манатов.

2.В части 1 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении специальных стипендий для молодых талантов» от 13 сентября 1997 года номер 662 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 1997, №3, статья 251; 2007, №2, статья 146) цифру «300» заменить цифрой «400».

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

President.az

726

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net