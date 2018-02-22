Повышена сумма спецстипендий для молодых талантов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении суммы специальной стипендии для молодых талантов и внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана «Об учреждении специальных стипендий для молодых талантов» от 13 сентября 1997 года номер 662.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях повышения государственной заботы о молодых талантах постановляю:

1.С 1 марта 2018 года повысить сумму специальной ежемесячной стипендии для молодых талантов, имена которых занесены в «Золотую книгу» молодых талантов Азербайджана, и установить ее в размере 400 (четыреста) манатов.

2.В части 1 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении специальных стипендий для молодых талантов» от 13 сентября 1997 года номер 662 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 1997, №3, статья 251; 2007, №2, статья 146) цифру «300» заменить цифрой «400».

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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