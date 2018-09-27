Постпредство Азербайджана в ООН: «Речь Пашиняна - попытка уйти от ответственности за развязывание войны против Азербайджана»

Глава армянского правительства, все еще находящийся под воздействием финальных событий в Армении, названных им «бархатной революцией», и влиянием своей популистской и весьма противоречивой риторики, очевидно, спутал Генеральную Ассамблею ООН с улицами Гюмри и Еревана.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил советник Постоянного представительства Азербайджана в ООН Тофик Мусаев на общеполитических дебатах 73-й сессии Генассамблеи ООН, отвечая на заявление Никола Пашиняна относительно армяно-азербайджанского конфликта и Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, оккупированного Арменией.

Обратив внимание дипломатов на абсурдные заявления Пашиняна, Тофик Мусаев отметил, что премьер-министр Армении не старался подбирать слова, обвиняя свергнутое правительство своей страны в авторитарном правлении, коррупции и подавлении демократии и прав человека, но при этом его высказывания о продолжающемся между Арменией и Азербайджаном конфликте мало чем отличались от фразеологии, упрямо используемой его предшественниками.

«В результате заявления премьер-министра Армении стали очередной бесполезной попыткой отрицания фактов и ответственности за развязывание войны против Азербайджана и ее разрушительные последствия», - заявил дипломат.

«Хорошо известно, - продолжил Т.Мусаев, - что Армения применила военную силу для захвата части территории Азербайджана - Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов - и создания на этих территориях марионеточного сепаратистского режима. Война, начатая Арменией, унесла жизни десятков тысяч человек, разрушила города, поселки и села, привела к насильственному изгнанию более миллиона азербайджанцев из их домов, тысячи людей пропали без вести в ходе конфликта».

Претензии, прозвучавшие в заявлении премьер-министра Армении, особенно абсурдны, поскольку они звучат в стенах ООН, - Организации, Совет Безопасности которой принял четыре резолюции, осуждающие применение военной силы против Азербайджана и оккупацию ее территорий и подтверждающие уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, нерушимость международных границ и неприемлемость применения силы для приобретения территории, сказал Т.Мусаев.

«Кроме того, в ответ на территориальные претензии и насильственные действия Армении Совет Безопасности вновь подтвердил, что Нагорно-Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий. Иными словами, в своих резолюциях Совет Безопасности признал факт совершения актов применения военной силы против Азербайджана, что такие действия являются противозаконными и несовместимыми с запретом на применение вооруженной силы в международных отношениях, находятся в противоречии с Уставом Организации Объединенных Наций и ее целями; и что они являются очевидным нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Не удивительно, что в своем выступлении премьер-министр Армении сознательно обошел молчанием эти резолюции Совета Безопасности ООН. Он также не упомянул и другие важные международные документы по армяно-азербайджанскому конфликту», - подчеркнул советник Постоянного представительства Азербайджана в ООН.

По его словам, действия Армении всегда противоречили целям мирного урегулирования конфликта.

«Заявление премьер-министра Армении не является исключением. По сути, используя военную силу для оккупации территорий другого суверенного государства, Армения продемонстрировала свою твердую убежденность в существовании альтернативы политическому решению», - заявил Т.Мусаев.

Как отметил дипломат, утверждения премьер-министра Армении о новой мифической угрозе геноцида против армянского народа - это еще одна ложь.

«Достаточно упомянуть, что, в отличие от Армении, которая осуществила политику тотальной этнической чистки всего неармянского населения как на собственной территории, так и на оккупированных территориях Азербайджана, Азербайджан сохранил свое этническое и культурное многообразие по сей день и является домом для десятков тысяч армян, проживающих в Баку и других регионах страны в мире и гармонии», - заявил он.

Т.Мусаев также подчеркнул, что все заявления руководства Армении о демократии, правах человека и мирном урегулировании конфликта являются останутся просто словами, если они не будут претворены в реальные действия, которые положили бы конец оккупации территорий Азербайджана и обеспечили бы возвращение насильственно перемещенных азербайджанцев в свои дома в Нагорно-Карабахском регионе и других оккупированных районах Азербайджана.

Достижение этой цели, являющейся императивной и бескомпромиссной, создаст необходимые условия для решения других вопросов посредством прямого, равного и полного участия обеих общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в рамках конституционно-правовых основ Азербайджанской Республики, заявил азербайджанский дипломат.

«Политика Армении по аннексии и колонизации не имеет шансов на успех. Нагорно-Карабахский регион всегда был и останется неотъемлемой частью Азербайджана. Военная оккупация территорий Азербайджана носит временный характер и никогда не принесет желаемого Арменией политического результата. Ереван должен отказаться от своих тщетных попыток ввести в заблуждение свой собственный народ и международное сообщество, должен конструктивно участвовать в процессе урегулирования конфликта и выполнять свои международные обязательства», - заявил Т.Мусаев.

С.А., Э.Т.