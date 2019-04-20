Посол США в Азербайджане: Надеюсь, что министры продолжат диалог по карабахскому урегулированию

«Я надеюсь, что министры продолжат диалог по нагорно-карабахскому урегулированию».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в кулуарах проходящей в Баку образовательной выставки Alumni Fair, комментируя приглашение Госдепартамента США провести очередную встречу министров в Вашингтоне.

Он отметил, что пока не может сказать что-то конкретное по этому вопросу, однако напомнил, что 15 апреля встреча глав МИД Азербайджана и Армении прошла в Москве, и позитивно оценил подобные встречи.

«Цель сопредседателей - продолжить диалог, направленный на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - заявил посол США.

Он также подчеркнул, что Азербайджан достиг большого прогресса в проведении реформ.

«Мы поддерживаем усилия Азербайджана в проведении реформ. Азербайджан - молодая страна, которая достигла большого прогресса в этой сфере», - сказал посол.

Тимур Рзаев, Э.Т.