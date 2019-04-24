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Посол США не назвала «геноцидом» события 1915 года

Сегодня в 12:49 ~ 1 минута на чтение 557
Посол США не назвала «геноцидом» события 1915 года

Посол США в Армении Линн Трейси в среду утром посетила мемориальный комплекс жертвам т.н. «геноцида армян» «Цицернакаберд» в Ереване.

«После моего утверждения в качестве посла я отмечала и отмечу вновь — США не отрицают исторической реальности. То, что произошло в 1915 году, – одно из самых страшных и масштабных зверств XX века», — сказала Трейси, передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Посол Соединенных Штатов также отметила, что «стойкость армянского народа, пережившего страшную трагедию, воодушевляет». При этом дипломат не стала использовать выражение т.н. «геноцид армян».

 А.С., Э.Т.

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