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Посол: Мексиканский конгресс первым в мире признал Ходжалинский геноцид

21 Мая, 2019 в 20:02 ~ 1 минута на чтение 547
Посол: Мексиканский конгресс первым в мире признал Ходжалинский геноцид

В 2011 году Мексиканский конгресс стал первым в своем роде органом, признавшим Ходжалинский геноцид.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

«Мы были первыми, лишь после нас конгрессы других стран тоже приняли подобное решение», - отметил он.

Напомним, что 20 декабря 2011 года Палата депутатов Конгресса Мексики приняла постановление, резко осуждающее оккупацию армянскими вооруженными силами территорий Азербайджана, в частности, учинение геноцида в Ходжалы.

А.А., Э.Т.

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