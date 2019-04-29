Последняя война: интригующий трейлер 4-го эпизода финального сезона сериала «Игра престолов» - ВИДЕО

На телеканале HBO продолжается заключительный сезон культового фэнтези сериала «Игра престолов».

Третий эпизод финального сезона был посвящен битве за Винтерфел, шокировав поклонников проекта неожиданной развязкой, а тем временем HBO уже интригует 40-секундным видеоанонсом следующей серии.

«Мы победили в великой войне, теперь мы победим в последней войне», - заявляет в ролике Дейенерис Таргариен, готовящаяся к новому грандиозному противостоянию.

Последняя война «матери драконов» ожидается с Серсеей Ланнистер и Эуроном Грейджоем.

В.Ф, Г.Р.