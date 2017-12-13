После переселения на территорию Азербайджана армяне начали присваивать  культурное наследие азербайджанцев – Сиявуш Новрузов

Присвоение армянами на оккупированных территориях исторических памятников является серьезной проблемой, уверен председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

Как сообщает 1news.az, с таким заявлением он выступил на проводимой в Баку конференции, посвященной авторским правам и противодействиям пиратству.

По его словам, после переселения на территорию Азербайджана армяне начали присваивать культурное наследие и традиции азербайджанского и других народов.

«Необходимо усилить работу по защите исторических памятников. Мы должны вести серьезную работу против подобной деятельности армян», - сказал он.

С.Новрузов также отметил важность вопроса регистрации для защиты авторских прав.

«В период Советского Союза незарегистрированные книги, учебники не могли быть изданы. Сегодня ситуация изменилась. Любой может издать все, что хочет. Книгу одного человека с изменением обложки и редакторов издает другой. Автор не может доказать, что это – его книга. Поэтому если автор зарегистрирует книгу, то уже никто не сможет ее присвоить», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.