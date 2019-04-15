Порошенко: «Реализация прав армянского народа в Украине находится под защитой президента»

Президент Украины Петр Порошенко передал привет премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос армянской журналистки на стадионе «Олимпийский», куда прибыл для участия в дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, который не явился на дебаты, сообщают армянские СМИ.

Порошенко отметил, что уже несколько раз встречался с Пашиняном на различных международных форумах.

Он выразил поддержку реформам «нового президента Армении», отметив, что надеется, что у «Пашиняна все получится». Порошенко отметил, что у Армении и Украины есть большой потенциал для развития сотрудничества в сфере экономики, контактов между людьми, культуры.

Отвечая на вопрос об армянской диаспоре, Порошенко отметил, что твердо убежден, что украинские граждане армянского происхождения чувствуют себя в Украине точно как дома. «Мы с большим уважением относимся ко всем национальным меньшинствам, защищаем права национальных меньшинств. И я твердо убежден, что реализация прав армянского народа в Украине находится под защитой президента Порошенко».

Напомним, что кандидат на пост главы Украины В.Зеленский не пришел на дебаты с действующим президентом страны Петром Порошенко. В итоге, прождав 45 минут, украинский лидер в одиночку отвечал на вопросы журналистов.

Затем вышел на сцену и исполнил перед пришедшими украинцами народную песню «Ти ж мене пiдманула», посвятив ее не прибывшему оппоненту. Когда стало понятно, что Зеленский не придет, многие стали уходить со стадиона, в результате образовалась сильная давка. Свое отсутствие шоумен объяснил тем, что против него готовилась «провокация».

В штабе Владимира Зеленского заявили, что он ждет действующего президента Петра Порошенко на предвыборные дебаты 19 апреля в НСК «Олимпийский» в 19:00.

А.А.