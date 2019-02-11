«Попросил показать дорогу»: В России азербайджанца обвинили в изнасиловании 13-летней девочки – ФОТО

В городе Городище Волгоградской области России 34-летний азербайджанец, водитель пассажирской «Газели» обвинен в том, что 1 февраля заманил 13-летнюю школьницу в машину и изнасиловал в лесопосадке.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на V1.RU, по версии следствия, примерно в 16:00 13-летняя девочка шла из школы домой. На дороге рядом с ней остановилась пассажирская «Газель». Водитель попросил ребенка якобы показать ему дорогу и увез в лесопосадку неподалеку от Городища. Там педофил надругался над школьницей.

- Когда девочка добралась домой, то сразу рассказала о случившемся матери, — пояснили в главке МВД региона. - Та немедленно обратилась в полицию, начались поиски преступника. Его удалось по горячим следам задержать в Дзержинском районе Волгограда инспекторам областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы.

- За рулем «Газели» находился 34-летний волгоградец, - отметили в полиции. - Девочка опознала задержанного. В отношении мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Подозреваемый в надругательстве над 13-летней школьницей в лесопосадке рядом с Городищем Волгоградской области Хайал Мамедов долгое время работал водителем маршрутки №110 и воспитывает двух маленьких детей.

- Он устроился у нас только 11 января, — рассказал корреспонденту V1.RU перевозчик маршрута №10С Алексей Щербинин. — Оформил все документы, обклеил маршрутку, но на линию не выходил и просто пропал. У нас до сих пор лежат ксерокопии его документов.

Подозреваемый в преступлении 34-летний уроженец Азербайджана в Волгограде проживает около 15 лет.

— Он работал до этого на маршруте №110, — говорит перевозчик. — Насколько я знаю, он женат, у него двое маленьких детей. Девочка и мальчик. Хайал на вид нормальный и обыкновенный мужик. По документам проживает в Волгограде с 2004 года.

Сам Хайал Мамедов заверил оперативников, что в тот вечер в Городище он не был, а вместе с сестрой ездил за покупками.

— В голове не укладывается, зачем ему с купленным холодильником в салоне нужно было ехать в Городище в поисках девочки? — рассуждает приятель задержанного. — Тем более что он живет в частном секторе Дзержинского района. Там бы и искал себе приключений. Но, может быть, крыша поехала у него. Хотя пацан адекватный. Но очень балованный.

Водитель маршрутки Хонзор виделся с задержанным за неделю до преступления.

— Я «сломался» на Второй Продольной, а он проезжал мимо, — говорит перевозчик. — Мы особо-то с ним не знакомы и не виделись пару лет. Но он сам остановился и отбуксировал меня. Я ему благодарен. Хотя то, в чем его обвиняют, ни в какие рамки не укладывается. Кто знает, что у человека в голове? Вроде бы ходит, улыбается, а что там у него в душе — Бог его знает.

- Он работал на 110-й маршрутке, 50-й и вроде бы 7К, — делятся коллеги. — Мы не ожидали такого. Был бы холостой, еще хоть как-то мотив был бы понятен. Столько девчат доступных, да и сам он не урод. В голове не укладывается. А тут якобы заманил ее, совершил все это и привез обратно. Странно все это. Мы все очень сильно удивлены, и не все верят в происходящее.

После очной ставки с девочкой, опознавшей подозреваемого, волгоградец несколько раз менял показания от чистосердечного признания до истории об обоюдной любви и заявлений о полной своей непричастности к преступлению.

Тимур Рзаев, Э.Т.