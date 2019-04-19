Помощник Первого вице-президента Азербайджана встретился с членами Американо-азербайджанской торговой палаты - ФОТО

Помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики по вопросам экономики Эмин Гусейнов встретился в штаб-квартире Американо-азербайджанской торговой палаты в Вашингтоне с представителями некоторых компаний-членов структуры и партнерских организаций.

Во встрече приняли участие представители компаний-членов Американо-азербайджанской торговой палаты - John Deere, BP, CNFA, WCC International и партнерских организаций – Торговой палаты Иллинойса, Каспийского политического центра (Caspian Policy Center), а также члены Правления палаты и экономические эксперты.

Открывая мероприятие, исполнительный директор Американо-азербайджанской торговой палаты Натиг Бахышов поприветствовал гостей и выразил признательность помощнику Первого вице-президента Эмину Гусейнову за встречу с членами палаты.

Затем член Совета директоров Американо-азербайджанской торговой палаты, азербайджанец по происхождению Шапур Ансари поприветствовал гостя, проинформировал об истории создания Американо-азербайджанской торговой палаты, отметил ее роль в отношениях между Азербайджаном и США.

Выступивший на встрече помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Эмин Гусейнов отметил расширение сотрудничества и партнерских связей между Азербайджаном и США, подчеркнул значение взаимных визитов различного уровня в углублении наших отношений и обсуждения перспектив экономического сотрудничества. Он рассказал о встречах, проведенных в различных американских институтах в ходе визита в США.

Отметив, что в Азербайджане существует благоприятный климат для деятельности зарубежных компаний, Эмин Гусейнов подчеркнул, что в нашей стране есть плодотворная атмосфера и для компаний США. Он отметил особое значение первого сельскохозяйственного форума Иллинойс-Азербайджан, состоявшегося 3-5 апреля в Чикаго, в развитии экономических отношений Азербайджана со штатами США. Э.Гусейнов одобрил совместную деятельность Торговой палаты Иллинойса и Американо-азербайджанской торговой палаты.

Официальный представитель Азербайджана отметил особое значение образования в развитии связей в области экономики и предпринимательства. Подчеркнув, что Азербайджан создал экономику, основанную на знаниях и исследованиях, оратор отметил, что в этой сфере особую роль играют высшие учебные заведения нашей страны. Он рассказал об условиях, созданных в Университете АДА для исследований, а также о применении их результатов в реальном бизнесе, привел примеры.

Встреча продолжилась в формате вопросов и ответов.

АЗЕРТАДЖ