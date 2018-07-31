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Политолог: Премьер-министр Армении Никол Пашинян оторван от реальности

Сегодня в 11:06 ~ 1 минута на чтение 384
Политолог: Премьер-министр Армении Никол Пашинян оторван от реальности

«Я удивлялся, говорил, ну неужели они не видят, что их рейтинг падает, на что опираются? А может им на все это наплевать, поскольку уже имеют большинство в парламенте?» -  заявил на встрече с журналистами политолог Айк Мартиросян.

По его словам, на самом деле ответ на этот вопрос очень простой, он был озвучен Пашиняном в одном из интервью. «Он подчеркнул, что его рейтинг не падает, он в этом уверен на все 100%. То есть, имеется четкая картина, когда человек оторван от реальности», - сказал политолог.

«Произошла смена власти, когда плохого царя заменили хорошим, но не исключено, что, облачившись в одежду плохого царя, он может и сам стать плохим царем», - отметил политолог, передает news.am - Новости Армении.

А.С., Э.Т.

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