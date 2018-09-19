Подтверждено участие Азербайджана в «Евровидении-2019» - ВИДЕО

Азербайджан примет участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в мае будущего года в одном из крупнейших городов Израиля - Тель-Авиве.

Участие Азербайджана официально подтверждено со стороны организационного комитета конкурса, о чем в интервью 1news.az рассказала руководитель департамента музыкальных, художественных и специальных проектов ITV Лейла Гулиева: «Мы подали заявку на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Заявка принята, и этим мы подтверждаем участие Азербайджана в конкурсе в 2019 году. Более подробная информация об участии Азербайджана в «Евровидении-2019» будет предоставлена чуть позже».

Напомним, что в 2018 году Азербайджан на «Евровидении» представляла певица AISEL с песней «X my heart», с которой она не смогла пройти в финал конкурса.

Отметим, что право проведения «Евровидения-2019» Израиль получил благодаря победе Нетты Барзилай с песней «Toy» на конкурсе в этом году, проходившем в Лиссабоне, - до этого Израиль принимал у себя «Евровидение» в 1979 и 1999 годах.

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Ф.В., Э.Т.