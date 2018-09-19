Почтена память выдающегося востоковеда Аиды Имангулиевой

19 сентября коллектив Института востоковедения имени академика Зии Буньятова Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) посетил могилу выдающегося востоковеда, доктора филологических наук, профессора Аиды ханум Имангулиевой на Второй аллее почетного захоронения.

Сотрудники института почтили светлую память Аиды ханум, возложили венок к ее могиле.

Директор Института востоковедения, академик Гевхар Бахшалиева рассказала о содержательном жизненном пути видного ученого, ушедшей из жизни 26 лет назад. Она отметила, что Аида ханум внесла весомый вклад в мировое востоковедение, а как женщина – была олицетворением азербайджанской женщины.

Гевхар Бахшалиева отметила, что ученый-востоковед открыла новую страницу в исследовании современной арабской литературы, заложила основу научной школы, а также была первой азербайджанкой, системно исследовавшей литературные связи и проблемы влияния Востока и Запада. Говоря о заслугах Аиды ханум в подготовке научных кадров, Г.Бахшалиева подчеркнула, что в период руководства выдающегося ученого Институтом востоковедения, она проявила себя как умелый организатор. Было отмечено, что в научно-организационной деятельности Аида Имангулиева всегда держала в центре внимания вопросы подготовки высококвалифицированных арабистов. За короткий срок ее руководства отделом арабской филологии института, благодаря ее усилиям были защищены более 10 кандидатских диссертаций.

Затем выступил заведующий отделом арабской филологии Института востоковедения, доктор филологических наук Вилаят Джафаров. Он отметил, что Аида Имангулиева была первым исследователем арабской литературы нового периода в азербайджанском востоковедении, а также первой азербайджанкой, получившей звание доктора наук, профессора-арабиста в этой области. Он отметил, что Аида ханум обладала большим авторитетом среди востоковедов в бывшем СССР, напомнил ценные мысли, высказанные о ней известными учеными.

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