Площади, выделяемые под возделывание риса в Азербайджане, из года в год растут

Выращивание и производство риса, нашего второго хлеба, — одно из приоритетных направлений аграриев Лянкяранского района.

По прогнозам специалистов, на текущий год намечено на площади 900 гектаров произвести пять тысяч тонн этого продукта. Применяется испытанный метод использования рассады, которую переправляют на свободную площадь рядками. Следует отметить, что выращивание риса в условиях южных субтропиков — дело далеко не простое. В этих целях из Ханбуланчайского водохранилища с помощью коллекторов протянули оросительные линии. Так что проблем с орошением не ожидается.

Другое дело — внедрение новых технологий, которые применяются в развитых странах мира. В нынешнем году сельские фермеры по рекомендациям ученых стали применять новый метод сева и возделывания этой культуры. На полях появилась новая техника, с помощью которой рассаду переводят в грунт не ручным способом, как было прежде, а с помощью специального агрегата, который успешно высаживает рассаду на площади, заполненной водой. Однако, как заметили специалисты, долгое пребывание рассады под водой в течение двух—трех месяцев на земельном участке приводит к заболачиванию почвы. Образуется газ метан, и в этих условиях растения не могут получить нормального развития. Препятствовать этому можно во время проведения агротехнических мероприятий. В нынешнем году рисоводы воспользуются новым методом. На участок, где возделывают рис, будут запущены рыбы и утки. С их помощью участки будут очищены от сорняков и метана. Одновременно буду развиваться сразу три отрасли: рисоводство, рыбоводство и птицеводство. С этой точки зрения применение данного метода наиболее эффективно.

— Развитие рисоводства позитивно влияет на другие отрасли сельского хозяйства, — говорит ученый-агроном Фарман Абдуллаев. — И в частности, такие, как рыбоводство, птицеводство, животноводство. Мы договорились с частными хозяйствами, и в определенный период развития растений, когда их рост достигнет 15—20 сантиметров, мы запустим на рисовое поле уток, которые там будут питаться и очищать плантации от сорняков. Запустим рыб специальных пород, в основном четырех видов, которые добывают из почвы микроорганизмы и поедают их. Все эти виды дополняют друг друга, очищают участки от сорняков и уменьшают дозу газовых образований.

В мировой практике применяются различные методы посевов риса. Так, в хозяйствах классических стран — Японии и Китая, где успешно возделывают рис, давно применяют такие методы. В Лянкяране специалисты изучили один из них и решили провести его испытание на одном из посевных участков.

Возделывание риса успешно развивается в таких селениях, как Веравул, Дигях, Сиявур, Холмили, Сиякеран, Сепаради и др. Участки под рис из года в год расширяются. Наряду с местными сортами уделяется внимание культивированию урожайных сортов, таких как «Садри», «Хашими» и другие.

Наряду с этим в целях повышения урожайности в республике стали выращивать новые перспективные сорта риса, завезенные из Италии. Как сообщили в местной исполнительной власти Астаринского района, такие сорта, как «Аполло», «Мехо», «Океана», обладают высокой пищевой ценностью и особенностями. Эти сорта дают по 60 центнеров с гектара продукции, а местные — наполовину меньше. Здесь в Астаре достаточно давно выращивают иранский сорт риса «Хашими». Наряду с этим широкой популярностью среди населения южных субтропиков пользуются такие сорта, как «Садри», «Гасани», «Пахриз» и «Краснодарский».

По данным Госкомстата, площади, выделяемые под возделывание риса, из года в год растут, а также увеличиваются объемы выращенного урожая.

Согласно госпрограмме, посевные площади риса планируется увеличить и довести до 10 тысяч гектаров, а урожайность — до 4 тонн с гектара. Темпы развития этой культуры налицо. Если в 2016 году посевные площади риса по стране составляли 2,5 тысячи гектаров, а сбор урожая — 5,6 тысячи тонн, то в 2017 году посевная площадь была увеличена до 5,1 тысячи гектаров, а сбор урожая доведен до 15,9 тысячи тонн, при средней урожайности 31,1 центнера с гектара. По подсчетам специалистов, ежегодная потребность в рисе составляет более 40 тысяч тонн. И эти потребности покрываются за счет импорта. Реализация государственной программы позволит уже к 2025 году увеличить сбор риса более чем в 2,5 раза.

Зейтулла ДЖАББАРОВ