Племянница Назпери Досталиевой: «Отец домогался меня, когда мне было 6 лет…» – ФОТО – ВИДЕО

В социальных сетях распространился видеоролик, в котором бывшая участница проекта «Azeristar» Парвана Досталиева рассказывает о сексуальных домогательствах со стороны отца Агалара Досталиева.

П.Досталиева отмечает, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны отца, когда ей было 6 лет – по ее словам, все происходило в блоке, а затем в квартире старшей сестры Н.Досталиевой певицы Зейнаб Досталиевой, у которой Парвана жила определенный промежуток времени, когда ее бабушка находилась в больнице. «Что может в сексуальном плане привлечь мужчину в шестилетнем ребенке? Как родной отец может домогаться ребенка?» - заявляет Парвана Досталиева.

Говоря о том, почему она молчала столько лет, П.Досталиева отмечает, что боялась реакции Назпери Достлиевой и ее семьи, и заговорила на эту тему только сейчас, так как переехала из Азербайджана и гнев народной артистки ей больше не страшен: «У меня нет цели стать популярной, просто я хочу, чтобы о том, что произошло, узнали все».

Рассказывая более подробно о произошедшем много лет назад в своем интервью сайту Axsam.az, П.Досталиева отмечает следующее: «Все говорят о том, как я не умерла, перенеся такое в шесть лет, как я вытерпела? Мне стыдно рассказывать подробно об этом, скажу лишь, что полноценного полового акта не было. Я подвергалась многократным сексуальным домогательствам со стороны отца, плакала по ночам, молила, чтобы мама, которая была с бабушкой в больнице, поскорее меня забрала домой. Отец запугивал меня, говорил, чтобы я ничего не рассказывала».

И если изначально народная артистка Назпери Досталиева молчала и не комментировала распространившуюся информацию, то затем сделала на своей странице в Instagram официальное заявление в связи с данной скандальной ситуацией, которую назвала провокацией:

«Распространенное в сети видео заставило меня заговорить на эту тему. Мне, как народной артистке, не раз пытались навредить, и я долгое время терпела и не обращала внимания на клевету. Пьяная женщина на видео говорит, будто она дочь моего брата и шантажирует меня. У моего брата в законном браке есть два сына, а она, видимо, незаконнорожденная, так как у брата в молодости было много женщин.

Сожалею, что из-за ошибки молодости моего брата сегодня подвергаюсь шантажу я. Причина шантажа кроется в том, что я никогда не принимала ни ее, ни ее мать, и не подпускала их к себе. Никогда не приму ее. Умная женщина никогда не скажет того, что говорит она. По видео сразу видно, что она не в своем уме, а все, что говорит, – провокация. Поэтому я всерьез не воспринимаю ее слова».

Однако в своем заявлении народная артистка противоречит сама себе, отмечая вначале, что «женщина на видео говорит, будто она дочь моего брата…», и затем заявляя, что «никогда не принимала ни ее, ни ее мать», что говорит о том, что певица не первый год знает Парвану Досталиеву. Заметили это и пользователи социальной сети Instagram, жестко раскритиковавшие исполнительницу.

В ответ на комментарий звездной тети племянница представила в Instagram фотографии с отцом, мамой и тетей Зейнаб Досталиевой, показав тем самым, что она действительно является родственницей народной артистки.

К скандалу присоединился и брат народной артистки Агалар Досталиев, который в своем интервью Axsam.az называет Парвану Досталиеву сумасшедшей, а все ее обвинения беспочвенными: «Я видел ее дважды – когда она была совсем маленькой и на бульваре, где мы сфотографировались. Если она на самом деле моя дочка, как она может так клеветать на отца? Это безобразие, люди знают, какой я порядочный человек. И она, и ее мать – они обе маньячки. Я встречался с ее матерью неделю, а она заявила, что беременна от меня на третьем месяце. Когда узнал о беременности, избил ее мать, которая затем подала на меня в суд, где ребенку присудили мою фамилию, но при этом не была проведена экспертиза ДНК».

В.Ф, Г.Р.