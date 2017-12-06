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Певица разрыдалась в радиоэфире из-за шутки ведущих – ВИДЕО

Сегодня в 19:42 ~ 1 минута на чтение 1401
Певица разрыдалась в радиоэфире из-за шутки ведущих – ВИДЕО

Голландская певица Маан де Штинвинкель расплакалась в эфире радиостанции «538», когда в студию неожиданно вбежал голый мужчина, сообщает Metro.

Оказалось, что ведущие наняли актера, чтобы разыграть певицу. Однако смешно было только им самим и зрителям в студии, Маан же закричала и расплакалась.

Ведущие сразу же извинились перед девушкой, признав, что это «была действительно глупая шутка». Маан приняла извинения, однако заявила, что больше не будет выступать на радиостанции «538».

Ее решение поддержали и другие артисты. Певец Тим Нол отметил, что давно работает в музыкальной индустрии и повидал всякое, но этот розыгрыш его очень разозлил. «Мне нравится абсурдный юмор, но вот это было совсем не смешно», — сказал он.

РИА Новости

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