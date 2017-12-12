Период правления Гейдара Алиева – важная веха в истории Азербайджана

Сегодня исполнилось 14 лет со дня смерти Общенационального лидера Гейдара Алиева.

По информации 1news.az, во всех регионах Азербайджана, в том числе и в столице, проводятся поминальные мероприятия. Представители госструктур, политических партий, НПО, медиа-органов и общественности посещают в этот день могилу Гейдара Алиева.

Память Гейдара Алиева чтят и в азербайджанских диаспорских организациях за рубежом.

Многие известные государственные и общественно-политические деятели поделились своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве.

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что стратегия по строительству правового, демократического государства и развитию гражданского общества в восстановившем в конце ХХ века свою независимость Азербайджане связана с именем Гейдара Алиева.

Он подчеркнул, что великий лидер как видный государственный деятель, взявший на свои плечи ответственность за руководство государством в самый сложный и судьбоносный для Азербайджана момент, с честью выполнил свою миссию по спасению и созиданию, оставил неизгладимый след в истории нашего народа.

«После возвращения в 1993 году видного государственного деятеля Гейдара Алиева к политической власти в Азербайджане в стране стала реализовываться стратегия политических реформ, нацеленная на создание правового демократического государства и гражданского общества. Эти реформы сыграли большую роль в укреплении государственной независимости, достижении демократического развития страны, закладке основ гражданского общества, опирающегося на законность и справедливость, обеспечении прав и свобод граждан и верховенства права.

С приходом Гейдара Алиева к власти была заложена основа политики национального будущего общественно-политического, социально-экономического и культурно-нравственного развития, определены цели и задачи, принципы и особенности, основные направления и приоритеты внутренней и внешней политики.

Обеспечение в Азербайджане общественно-политической стабильности, законности и гражданского единства стало одной из основных целей реформ, и в результате царившие в стране хаос и преступная деятельность деструктивных сил были устранены, началась созидательная работа, охватившая все области государственной и общественной жизни», - сказал А.Гасанов.

Он подчеркнул, что успешная реализация Президентом Ильхамом Алиевым усовершенствованной в соответствии с требованиями времени стратегии, связанной с именем Общенационального лидера, играет важную роль в завоевании Азербайджаном как независимым государством в своем прогрессивном развитии большого авторитета в мировом сообществе.

«Пример служения Гейдара Алиева Родине и народу - сегодня настоящий пример для каждого из нас, особенно для молодого поколения», - подчеркнул А.Гасанов.

Помощник Президента по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов подчеркнул, что сегодняшний Азербайджан – наследие, подаренное Гейдаром Алиевым азербайджанскому народу.

«Я всегда говорил, что Гейдар Алиев был одним из самых великих государственных и политических деятелей конца XX – начала XXI в.в.. Так распорядилась судьба, что он стал руководителем Азербайджана. Общенациональный лидер очень любил свой народ, был всецело привязан к Азербайджану, в который верил. Возможно, никто из нас не достоин его веры, доверия, но он нам верил. И мы верили ему. И сегодня мы верим, что оставленный нам Гейдаром Алиевым путь – самый верный», - сказал Н.Мамедов.

Он отметил, что сегодня Азербайджан проводит сбалансированную, многовекторную внутреннюю и внешнюю политику, опирающуюся на национальные интересы. Фундамент этой политики был заложен Гейдаром Алиевым.

«Азербайджанский народ всегда будет изучать, хранить и никогда не забудет наследие, оставленное нам великим лидером Гейдаром Алиевым. Видевшего смысл жизни в служении народу, мудро преодолевавшего на этом пути самые трудные препятствия, Общенационального лидера всегда будут вспоминать с почтением», - сказал Н.Мамедов.

Период правления Гейдара Алиева по глобальным историческим меркам был непродолжительным, но по значимости это была важная веха в истории Азербайджана, заявил депутат Милли Меджлиса Ариф Рагимзаде.

«Первый период правления Гейдара Алиева пришелся на конец 60-х годов прошлого века. Тот период ознаменовался расцветом азербайджанской экономики, культуры. То время можно охарактеризовать также и как формирование самоидентичности, самосознания азербайджанского народа, избавление его от навязанных ему прежде стереотипов ущербности. Тогда мы узнали, кто мы есть на самом деле, и стали гордиться своей историей, культурой, значительно повысилась наша самооценка», - сказал А.Рагимзаде.

Второй приход Гейдара Алиева к власти в Азербайджане, по словам парламентария, стал настоящим спасением для страны.

«Это было спасением государственности, народа, чести и достоинства. Гейдар Алиев предотвратил развал страны вследствие междоусобиц, добился прекращения огня в Нагорном Карабахе и создал условия для масштабного экономического развития Азербайджана, плоды которого мы пожинаем сегодня», - подчеркнул депутат.

В свою очередь депутат Муса Гасымлы заявил, что Гейдар Алиев был руководителем Азербайджана, был одним из тех, кто управлял СССР, занимавшим 1/6 часть суши, и в то же время личностью, впервые ликвидировавшей Коммунистическую партию в Нахчыване и предпринявшей первые шаги, необходимые для восстановления государственной независимости Азербайджана.

«Он – всемирно известный государственный и политический деятель, который в момент, когда над независимым Азербайджаном нависла угроза, по зову народа вернулся в страну, спас государство от развала, а нацию – от раскола, искоренил поддерживаемый из-за рубежа сепаратизм», - подчеркнул М.Гасымлы.

Депутат Муса Гулиев подчеркнул, что Гейдар Алиев является «самой масштабной личностью в истории Азербайджана».

«Это человек, построивший для азербайджанского народа государство и создавший национальную идеологию. Гейдар Алиев – личность, спасшая Азербайджан от бедствий, избавившая азербайджанский народ от угрозы быть уничтоженным как нация», - заявил М.Гулиев.

Он отметил, что за два периода своего руководства Гейдар Алиев возвысил Азербайджан.

«Его заслуги перед азербайджанским народом неоценимы. Создав национальную идею, он, объединив азербайджанский народ вокруг идеи азербайджанства, сплотил под единым флагом не только граждан Азербайджана, но и всех 60 млн азербайджанцев, живущих сегодня в мире», - заявил депутат.

Он напомнил слова Гейдара Алиева: «Пока есть Азербайджан, есть и я. Я тоже буду в Азербайджане вечно».

«Не только сегодня, а каждый день и каждый миг в Азербайджане повсеместно чтят и с большой любовью вспоминают Гейдара Алиева. Это – великая личность, которая живет в сердце каждого азербайджанца. Все сделанное Гейдаром Алиевым для азербайджанского народа, все его заслуги имели цель обеспечить благополучие и возвысить наш народ.

Гейдар Алиев был лидером не только азербайджанского народа, он был также одним из лидеров тюркского мусульманского мира, уважаемым государственным деятелем, в совете которого нуждались. Как дальновидный, харизматичный лидер, Гейдар Алиев очень верно определил продолжателя своего дела. Президент Ильхам Алиев очень успешно реализует политику Общенационального лидера, позиции Азербайджана в мире все больше укрепляются. Сегодня Азербайджан, находясь в центре внимания мировой общественности, является островком стабильности и развития. За все это мы должны быть благодарны Гейдару Алиеву. Его светлая память вечно будет жить в сердце нашего народа», - заявил М.Гулиев.

Александр Иванов – в прошлом руководитель личной службы безопасности Гейдара Алиева, а ныне глава ведущего информагентства страны «Интерфакс-Азербайджан» - отметил роль Общенационального лидера в формировании нынешней военной мощи страны.

«Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского был создан в 1971 году по инициативе первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР Гейдара Алиева благодаря его личному обращению к бывшему в то время министром обороны СССР Дмитрию Устинову.

Его прозорливость и мудрость привели к тому, что сегодня мы имеем мощную армию и ведущих специалистов в военном деле. Все нынешние ведущие военные Азербайджана являются выпускниками этого лицея», - подчеркнул А.Иванов.

Он вспомнил, что ежегодно 9 мая Гейдар Алиев посещал памятники, установленные в память о Второй мировой войне, - мемориальный комплекс на Наримановском кладбище, памятник Рихарду Зорге на ул. Бакиханова, памятники Мехти Гусейнзаде, Ази Асланову.

«И после завершения этого маршрута он посещал школу (ныне лицей) им.Нахчыванского, где встречался с руководством, курсантами, иногда обедал вместе с ними в столовой. И это пользовалось большой поддержкой среди самих курсантов, родителей и преподавателей.

Отдать мальчика в лицей им.Нахчыванского считалось престижным. Преимуществом этого лицея было то, что его выпускники без экзаменов могли поступить во все высшие военные училища Советского Союза», - отметил А.Иванов.

«После того как Гейдар Алиев вошел в состав Политбюро, он приезжал в Баку с московской охраной. Один из его личных водителей – Анатолий Медведев – воспитывал один двоих детей. И его сын находился как раз в том возрасте, когда принимают в училище. Когда мы приехали все вместе на традиционное посещение лицея им.Нахчыванского, на очередное 9 мая, Медведев обратился ко мне с вопросом: можно ли каким-то образом помочь устроить в эту военную школу его сына.

Сели в машину, он – за рулем. Я повернулся к Гейдару Алиеву, рассказал о том, что у Анатолия такая проблема: необходимо найти достойное место учебы для его сына. Гейдар Алиев тут же на ходу дал команду организовать процесс принятия мальчика в лицей. Водитель еле сдержал слезы, настолько он не ожидал, что его просьба тут же найдет отклик.

Мальчик с успехом окончил лицей им.Нахчыванского, затем отучился также в Общевойсковом бакинском училище Верховного Совета СССР, получил звание лейтенанта и был направлен в Москву. Там он получил направление в Кремлевский полк, по типу Азербайджанской Президентской гвардии. Сегодня этот парень уже полковник, работает в Федеральной службе охраны (ФСО) РФ.

Такой тонкий, душевный подход к людям был отличительной чертой Гейдара Алиева», - подытожил А.Иванов.

Бабек Джахандаров