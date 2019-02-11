Перестрелка на границе с Ираном – нарушитель убит

Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана пресекли попытку незаконного пересечения границы со стороны Исламской Республики Иран.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Госпогранслужбы АР, 11 февраля около 00:10 на территории села Буравар Ярдымлинского района республики пограничный наряд обнаружил неизвестного, двигающегося в сторону Азербайджана с территории Ирана.

Услышав приказ пограничников остановиться, неизвестный бросился бежать обратно.

После предупредительного выстрела в воздух, на который нарушитель не отреагировал, пограничный наряд был вынужден применить табельное оружие. В результате нарушитель границы скончался на месте от полученного ранения.

В ходе осмотра тела был обнаружен общегражданский паспорт, принадлежащий гражданину Азербайджана Зульфугару Сейфуллаеву (1968 года рождения), а также один оптический прибор.

По факту начаты следственные мероприятия.

Тимур Рзаев, Э.Т.