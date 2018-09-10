Пашинян сообщил о нарушениях в компании ЮКЖД на сумму в 60 млн долларов

Сумма злоупотреблений на ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» составила около $60 млн, взамен 19 тысяч, о которых говорилось в прессе.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсант», отвечая на вопрос об обысках в армянском филиале российской компании РЖД.

«Следственные органы расследуют ситуацию, и в скором будущем информация будет официальная. То, что я говорю, можете считать официальной информацией», - подчеркнул премьер.

В ночь на 15 августа в офисе ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» прошли обыски, которые проводили сотрудники Комитета госдоходов Армении. Были изъяты документы. К действиям был привлечен также спецназ.

Пашинян подтвердил изданию, что на встрече с президентом России была обговорена тема обысков в ЮКЖД. Российский лидер, по словам премьера Армении, оказывает полную поддержку армянскому правительству в борьбе с коррупцией.

«Мы будем сотрудничать и в этой сфере, и в других сферах, чтобы не было злоупотреблений в российских компаниях, которые действуют в Армении. Мы договорились, что то, что касается законности, борьбы против коррупции, никак не может быть интерпретировано как антироссийское действие», - подчеркнул Пашинян.

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» - 100% дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги» и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами.

А.А.