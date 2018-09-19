Пашинян перенес визит в США ради выборов мэра Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян перенес свой визит в США, чтобы проголосовать на выборах в Совет старейшин Еревана.

Об этом он заявил в ходе прямого включения в Facebook, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Мне говорили, что надо уехать 20 или 21 сентября, чтобы принять участие в сессии Генассамблеи ООН, но я решил перенести и организовать все так, чтобы успеть проголосовать утром 23 сентября и уехать с чувством исполненного гражданского долга», – подчеркнул он.

Пашинян призвал всех ереванцев следовать его примеру, пойти на избирательные участки и проголосовать за блок «Мой шаг», в частности, за кандидата в мэры Еревана Айка Марутяна. На его взгляд, эти выборы очень важны, поскольку имеют серьезный политический подтекст и служат фиксацией победы граждан, совершивших «бархатную революцию».

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 23 сентября. Затем этот муниципальный орган изберет мэра столицы. Нынешние выборы будут проведены во внеочередном порядке. За место градоначальника борются 12 политических сил – 4 блока и 8 партий.

С.А., Э.Т.