Пашинян о заговоре, направленном на развязывание новой войны

«Пришло время создать парламентскую комиссию по расследованию всех обстоятельств апрельской войны 2016 года».

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к народу в понедельник, сообщают армянские СМИ.

По словам Пашиняна, в Армении есть конкретные силы, которые пытаются внести раскол между Арменией и сепаратистским режимом.

«От коррумпированной системы больше страдал арцахский народ (имеется в виду армянская община Нагорного Карабаха – прим.ред.), чем народ Армении», - подчеркнул премьер и добавил, что некоторые представители «этой коррумпированной системы используют свои личные связи для пропаганды против правительства Армении и премьер-министра».

«Изучив все факты, я вижу за всем этим заговор с целью развязать новую войну и, возможно, даже сдать некоторые территории, переложив ответственность на правительство страны. Считаю эту деятельность похожей на государственную измену и как премьер-министр Армении, верховный главнокомандующий вооруженными силами предприму самые жесткие меры для предотвращения подобных заговоров», - заявил он.

А.А., Э.Т.