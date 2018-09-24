Пашинян намерен начать процесс роспуска парламента

По возвращении в Ереван премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен начать переговоры с главами парламентских фракций о роспуске парламента.
Об этом Пашинян заявил в ходе закрытой встречи в клубе «Йел» в Нью-Йорке, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.
В ходе встречи Пашинян заявил, что развитие событий свидетельствует о том, что это необходимо сделать как можно быстрее.
Победа на выборах мэра Еревана кандидата от партии Пашиняна открыла ему дорогу к роспуску действующего парламента для придания легитимности своей власти.
С.А., Э.Т.