Пашинян намерен начать процесс роспуска парламента

По возвращении в Ереван премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен начать переговоры с главами парламентских фракций о роспуске парламента.

Об этом Пашинян заявил в ходе закрытой встречи в клубе «Йел» в Нью-Йорке, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе встречи Пашинян заявил, что развитие событий свидетельствует о том, что это необходимо сделать как можно быстрее.

Победа на выборах мэра Еревана кандидата от партии Пашиняна открыла ему дорогу к роспуску действующего парламента для придания легитимности своей власти.

С.А., Э.Т.