PASHA Insurance порадовала первоклассников из малообеспеченных семей – ФОТО

С целью поддержки образования в регионах страны PASHA Insurance реализовала благотворительную акцию в регионе Губа-Хачмаз, в рамках которой детям из малообеспеченных семей были вручены комплекты школьной формы и рюкзаки.

Распределение в начале каждого нового учебного года школьных форм и учебных принадлежностей в рамках программы по корпоративной социальной ответственности – это традиционная акция PASHA Insurance. Очередная акция, осуществленная накануне 2018-2019 учебного года при поддержке PASHA Holding, охватила первоклассников из малообеспеченных семей в северном регионе страны. С целью вручения подарков в Губинском, Гусарском, Хачмазском и Шабранском районах были проведены торжественные мероприятия с участием представителей PASHA Insurance и PASHA Holding. Также для развлечения детей были организованы шоу иллюзиониста-фокусника и другие интересные викторины. Около 350 школьных форм и рюкзаков с полным набором канцелярских принадлежностей были розданы будущим школьникам.

Отметим, что начиная с 2016 года PASHA Insurance ежегодно накануне нового учебного года радует первоклассников из малообеспеченных семей в регионах страны. В минувшие годы более 400 школьников, проживающих в Аранском регионе и южных районах, получили подарки в преддверии учебного года.

Следует отметить, что компания PASHA Insurance функционирует на страховом рынке с 2006 года. PASHA Insurance - член группы PASHA Holding - оказывает услуги по 36 видам добровольного и обязательного страхования около 300 000 корпоративных и индивидуальных клиентов. Согласно таким показателям, как объем капитала, страховых премий и выплат, а также другим финансовым и нефинансовым показателям, компания является одним из лидеров и одной из самых крупных компаний азербайджанского страхового рынка.

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