Park Cinema: «Наши потенциальные зрители – люди, для которых кино - это часть стиля  жизни» – ФОТО – ВИДЕО

10 декабря в кинотеатре Park Cinema, расположенном в торгово-развлекательном центре Metro Park, состоялся закрытый показ одного из самых ожидаемых фильмов этой зимы «Бамблби».

Park Cinema - сеть современных многозальных кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall и в ставшем знаковым для столицы Азербайджана здании Flame Towers.

Park Cinema - единственный представитель IMAX в Азербайджане, самого большого экрана с уникальным звуком и изображением, обеспечивающем зрителю полнейший эффект погружения. На сегодняшний день - это лучшее качество кино в Азербайджане.

Закрытые показы стали старой доброй традицией для сети Park Cinema, которой она придерживается со дня открытия – не стала исключением и премьера фильма «Бамблби», который первыми за день до старта в прокат в Азербайджане увидели представители ведущих азербайджанских СМИ, медийные лица, инфлуенсеры и блогеры.

Ознакомиться с расписанием сеансов фильма «Бамблби» можно по следующей ссылке, а ниже читайте блиц-интервью с маркетинг-директором Park Cinema Вафой Асадовой.

- Как, по-вашему, почему зрители и киноманы должны остановить свой выбор именно на сети кинотеатров Park Cinema?

- Park Cinema выбирают те, кто знает, чего они хотят, ну, по крайней мере, от мирового кинематографа, и знает, как наиболее продуктивно провести свое время. Если зритель, а уж, тем более, киноман, точно знает, что он хочет посмотреть, он придет именно в Park Cinema.

И произойдет это по той причине, что наша сеть предоставляет большой выбор фильмов. Хотите коммерческое кино? Пожалуйста! Азербайджанские фильмы? Так их в нашем прокате гораздо больше. Интеллектуальное и образовательное? Это тоже к нам – у нас с большим успехом прошел фильм «Дега: Страсть к совершенству», и именно в Park Cinema был показан фильм о норвежском художнике Эдварде Мунке, представляющий собой кино-выставку всех его работ. Ну а картина «Винсент Ван Гог – Новый взгляд» была встречена у нас в кинотеатре киноманами и любителями искусства на «ура».

Каждую среду мы показываем ту или иную оперу из Метраполитен-опера и скажу, что только у нас можно было увидеть и услышать оперу «Самсон и Далила», одну из ведущих партий в которой исполнил народный артист Азербайджана Эльчин Азизов. Как видите, мы привлекаем внимание не только киноманов, но и меломанов. И если говорить о них, то сравнительно недавно именно мы показали фильм о группе Coldplay - A Head Full of Dreams, премьера которого состоялась в Баку в один день со всем миром, ну разве что с небольшой разницей во времени из-за часовых поясов.

Еще отмечу и фестивальное кино – в Park Cinema постоянно проводятся международные фестивали, на которых зрителям демонстрируются мировые трендовые фестивальные фильмы. И нам очень приятно, что проводимые в нашей сети фестивали пользуются успехом как у жителей города Баку, так и у прибывших в столицу Азербайджана гостей. Один из таких фестивальных фильмов, рассказывающий о жизни кота в большом городе «Дикий Амстердам» режиссера Марка Веркерка, показавшего жизнь глазами кота, произвел фурор. И таких примеров очень и очень много.

Мы показали последний фильм французского и аргентинского кинорежиссера и сценариста Гаспара Ноэ, у его творчества в Азербайджане есть немало поклонников.

И на все это разнообразие контента мы делаем скидки в специальные дни для студентов, для семей с детьми, чтобы каждый мог позволить себе соприкоснуться с удивительным миром кино. Для людей с ограниченными возможностями у нас есть специальные дни и сеансы, когда мы бесплатно предоставляем билеты.

И еще один очень важный момент – только и только Park Cinema является единственным представителем IMAX в Азербайджане, у нас самый большой экран с уникальным звуком и невероятным изображением, обеспечивающим каждому зрителю полнейший эффект погружения в кинокартинку. Посмотрите «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» именно в IMAX – это что-то невероятное, то, что невозможно описать словами.

- Каков собирательный образ потенциального зрителя Park Cinema?

- Наши потенциальные зрители – люди, для которых кино - это часть стиля жизни. И по имеющейся у нас статистике это больше мужчины, ну, в принципе, это - тенденция во всем мире. Если женщина может уговорить мужчину сходить, к примеру, на «Красотку», то мужчина вряд ли уговорит женщину посмотреть вместе в кинотеатре недавно шедший у нас фантастический ужас «Оверлод». Отсюда и такая статистика, в которой преобладают мужчины.

- А возраст?

- Наш зритель - молодой и будьте уверены, что так везде, так как современный кинематограф в большинстве своем рассчитан на молодежь и, если говорить, конкретно о Park Cinema, то средний возраст нашего зрителя 25 лет. Но если говорить о нишевом кино, то здесь разные возрастные категории.

У нас в рамках одного из фестивалей шел фильм о 67-летнем человеке, который считал, что жизнь только начинается, а все вокруг твердили обратное – так вот, мы пригласили на фильм студентов, которым картина очень понравилась, но не факт, что они сами бы заинтересовались этим проектом, увидев трейлер или афишу. И если резюмировать ответ на вопрос о том, каков наш потенциальный зритель, то скажу, что он тот, кто любит кино во всех его проявлениях.

- Вы сказали о нишевом кино, в вашей сети его всегда в избытке – это больше имиджевый момент, или у него есть свой зритель, и это коммерчески выгодно, раз вы закупаете подобное кино?

- Когда у нас шел фильм о Ван Гоге, зал был полон, и это отличный показатель, так как сеанс был один; такой же успех был на картине о французском живописце Эдгаре Дега и во время показа «Жизели» в постановке знаменитого хореографа Акрам Хана. Нишевый сегмент в кино интересен азербайджанскому зрителю, который хочет быть в мировом кинотренде, и мы даем ему эту возможность, делая такие сеансы. Да, это не всемирные блокбастеры, но тот продукт, на который есть свои зрители, и этих зрителей, поверьте, не мало.

- Интересен момент показа фильмов на английском языке – насколько он выгоден кинотеатру и популярен среди ваших зрителей?

- Ни для кого не секрет как стремительно развивается туристическая сфера в стране, и какой большой поток туристов едет в Азербайджан. Туристы из разных стран часто заходят в наш кинотеатр, расположенный во Flame Towers, так как узнают из Сети или через знакомых, что в Park Cinema можно посмотреть фильмы на английском языке.

В кинопрокатном бизнесе есть две дороги: в одной акцент делается на маркетинг и инвестиции, а во второй - на контент. Мы выбрали второй путь и, соответственно, иностранную группу зрителей. А также тех наших граждан, кто только начал учить английский язык, хочет усовершенствовать его или уже знает на отлично, что позволяет ему следить на экране за любимыми актерами на языке оригинала.

Наши почтовые ящики в соцсетях завалены сообщениями с вопросами о выходе у нас в прокат того или иного фильма именно на английском языке, и уже не первый год есть постоянные зрители, которые смотрят картины в оригинале.

Наибольший спрос и интерес у зрителей на азербайджанское кино. И так в кинотеатрах по всему миру, французы больше всего смотрят французское, испанцы - испанское, а мы, азербайджанцы, - азербайджанское кино. Оно ближе нам ментально, но над ним нужно работать и поднимать планку все выше и выше, соответственно привлекая новых зрителей, которым интересно в первую и главную очередь свое родное. И это вне зависимости от возраста, пола, семейного положения и т.д. Мы с семьей смотрели вместе комедию «Хохан» и получили удовольствие, и это притом, что смотрели фильм люди разных поколений, которых сплотило именно азербайджанское кино.

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