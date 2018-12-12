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Память великого лидера Гейдара Алиева почтена в Анкаре и Стамбуле - ФОТО

Сегодня в 17:04 ~ 1 минута на чтение 219
Память великого лидера Гейдара Алиева почтена в Анкаре и Стамбуле - ФОТО

В парке Гейдара Алиева в Анкаре состоялась церемония почтения в связи с 15-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа. К памятнику великому лидеру в парке были возложены венки.

Официальные лица Азербайджана и Турции, депутаты, курсанты, обучающиеся в братской стране, представители интеллигенции, общественности возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву. Светлая память гениальной личности была почтена с глубоким уважением.

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В парке Гейдара Алиева, расположенном в районе Сарыер Стамбула, также состоялось мероприятие в связи с 15-й годовщиной великого лидера Гейдара Алиева. К памятнику общенациональному лидеру был возложен венок и цветы.

Коллектив генерального консульства Азербайджана в Стамбуле, представители других азербайджанских структур, действующих в этом городе, дипломаты, представители интеллигенции, НПО и СМИ проявили почтение к памяти великого лидера.

Затем были возложены цветы к памятнику основателю Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, почтена его память.

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