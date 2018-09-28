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Пьяный первый покупатель нового iPhone в Москве ушел из магазина с пустыми руками – ВИДЕО

Сегодня в 15:10 ~ 1 минута на чтение 1938
Пьяный первый покупатель нового iPhone в Москве ушел из магазина с пустыми руками – ВИДЕО

28 сентября в России официально стартовали продажи смартфонов iPhone XS и XS Max компании Apple.

Люди несколько дней мерзли в очереди, чтобы заполучить первыми заветную новинку, покупая и перепродавая места в очереди в магазин мобильных телефонов – с первым же покупателем нового iPhone произошел казус.

«Первым в магазин вошел пьяный мужчина, который купил 9-е место в очереди, надеясь его перепродать за 150 тысяч рублей, но и купить сам iPhone не он смог, потому что деньги закончились, а место перепродать не получилось», - пишет в Twitter пользователь @martin_camera.

Мужчина по имени Валера был девятым в очереди, но восемь человек, стоящих до него не смогли продать свои места, порвали талоны и ушли – пьяный мужчина зашел в магазин и вышел без мобильной новинки.

В.Ф, Г.Р.

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