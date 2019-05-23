Отец скончавшегося после драки в Баку студента: «Моего сына убили» - ВИДЕО

Продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному по факту драки студентов Бакинского колледжа управления и технологий, закончившейся смертью одного из них – Галиба Кямал оглу Аскерова.

Как сообщили 1news.az в прокуратуре Наримановского района Баку, в результате драки студентов второго курса Галиба Аскерова и Джумшуда Балабекова, произошедшей на личной почве за пределами учебного заведения, Г.Аскеров скончался. Ведется следствие, по предварительным данным, Г.Аскеров в ходе драки упал и, ударившись головой, умер.

Тем временем отец покойного – Кямал Аскеров – обратился в Qafqazinfo и заявил, что его сына убили Джумшуд Ильхам оглу Балабеков и другие. «Но привлечен к следствию только Балабеков. Мой сын не был эпилептиком, он был здоров.

Моего сына избили еще во дворе колледжа. Когда он вышел и пошел к ресторану (около которого студент скончался – ред.), у него уже была порвана рубашка. Но ни руководство колледжа, ни охрана не защитили Галиба. Более того, директор колледжа вначале вообще заявил, что в тот день мой сын не пришел на уроки. Только сейчас следствие установило, что моего сына еще во время уроков стали бить Джумшуд Балабеков и его сообщники», - заявил убитый горем отец, который просит наказать всех виновных в смерти его сына.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

По факту смерти студента после драки в Баку возбуждено уголовное дело - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО