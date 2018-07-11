1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

От Гренландии откололся 6,5-километровый айсберг – ВИДЕО

Сегодня в 09:35 ~ 1 минута на чтение 164
От Гренландии откололся 6,5-километровый айсберг – ВИДЕО

Исследователи из Нью-Йоркского университета (США) выложили на YouTube видео, запечатлевшее отколовшийся от Гренландии гигантский айсберг, протяженность которого оценивается в 6,5 километров

Это случилось в июне 2018 года и длилось примерно 30 минут. Теперь ледяная масса, являвшаяся частью одного из крупнейших ледников - Хельхейма, ушла в Атлантический океан.

Кстати, наблюдения за Хельхеймом ведутся с 1950 года. Тогда ученые впервые заявили, что ледник является одним из самых быстро исчезающих в мире.

rg.ru

164

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net